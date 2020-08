Usa, Trump annuncia la morte del fratello Robert

Era ricoverato in un ospedale di New York. Sconosciute le cause del decesso

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato la morte del fratello minore Robert, aveva 71 anni. Trump aveva fatto visita venerdì al fratello ricoverato in un ospedale di New York City in condizione serie. Le cause del decesso non sono note.

"E' con il cuore pesante che condivido con voi la notizia che il mio meraviglioso fratello è deceduto stanotte, in pace", ha anunciato in una nota Donald Trump. "Non era solo mio fratello ma anche il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

Robert Trump soffriva di emorragie cerebrali dopo una caduta ed assumeva farmaci anticoagulanti. Lo scrive il New York Times in merito alla morte del fratello del presidente Usa.

