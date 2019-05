Usa, Trump annuncerà sua ricandidatura il 18 giugno in Florida

di mad

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Annuncerò la mia corsa presidenziale per il secondo mandato con la first lady Melania, il vicepresidente Mike Pence e la moglie, Karen Pence, il 18 giugno a Orlando, in Florida, presso il Centro Amway da 20mila posti. Unisciti a noi per questa storica corsa!". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che correrà per un secondo mandato.

