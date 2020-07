Usa, Trump: Agenti federali a Chicago e in altre città contro il crimine violento

di scp

Torino, 22 lug. (LaPresse) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che invierà agenti federali a Chicago e in altre città per combattere il "crimine violento". "Francamente, non abbiamo scelta", ha detto durante un discorso dalla Casa Bianca, spiegando che il dipartimento di Giustizia invierà centinaia di agenti da Dea, Atf, US Marshall, Homeland Security e Fbi.

