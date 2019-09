Usa, Trump: Accuse di pressioni su Ucraina ridicole, caccia alle streghe

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - "Penso che sia ridicolo, è una caccia alle streghe". Così Donald Trump ai giornalisti, arrivando al quartier generale delle Nazioni Unite, a proposito delle accuse di aver fatto pressioni sull'Ucraina per tentare di danneggiare il suo rivale democratico Joe Biden.

