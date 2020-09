Usa, Trump a Kenosha: Terrorismo interno, non è protesta pacifica

di lrs

Kenosha (Wisconsin, Usa), 1 set. (LaPresse/AP) - "Questi non sono atti di protesta pacifica ma, in realtà, terrorismo interno", che ha alimentato la violenza a Kenosha, nel Wisconsin. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la visita nella cittadina, teatro di proteste e scontri negli ultimi giorni. Il tycoon ha parlato, in particolare, di violenza "anti-americana" e non ha menzionato Jacob Blake, l'afroamericano gravemente ferito la scorsa settimana a Kenosha da un agente.

