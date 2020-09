Usa, Trump: A Kenosha per ringraziare forze ordine e Guardia Nazionale

di lcl

Milano, 1 set. (LaPresse) - "Mi sto dirigendo a Kenosha per ringraziare le forze dell'ordine e la Guardia nazionale per il lavoro ben fatto. La violenza è cessata sei giorni fa, nel momento in cui la Guardia è entrata in scena. Grazie!". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump che si sta recando in visita nella città del Wisconsin dove nei giorni scorsi la polizia ha sparato all'afroamericano Jacob Blake, causandogli la paralisi, e, successivamente, un 17enne ha aperto il fuoco sui manifestanti uccidendone due.

