Usa, Trump a Kenosha: Milioni dollari per sicurezza e aiuti economia

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che la sua amministrazione fornirà milioni di dollari in finanziamenti per le forze dell'ordine, risorse per la sicurezza pubblica e aiuti alle piccole imprese a Kenosha, la città in cui l'afroamericano Jacob Blake è rimasto paralizzato dopo che il 23 agosto la polizia gli ha sparato alla schiena, e nello Stato del Wisconsin.

"Mi sono impegnato ad aiutare a ricostruire Kenosha. Forniremo 1 milione di dollari alle forze dell'ordine di Kenosha in modo che abbiate qualche soldo in più per fare quello che dovete fare", ha detto Trump durante una tavola rotonda sulla sicurezza pubblica a Kenosha, stando a quanto riporta la Cnn.

