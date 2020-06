Usa, Trump a governatori: Cretini se non arrestate manifestanti

di mrc

Torino, 1 giu. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto, durante una video conferenza, che i governatori degli Stati che non ordinano che i manifestanti, che protestano per la morte di George Floyd, siano arrestati e incarcerati "per lunghi periodi di tempo" fanno la figura dei "cretini". Lo riferisce il New York Times, citando l'audio della video conferenza ottenuto dalla testata.

