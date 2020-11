Usa, task force Biden contro il Covid: 13 i membri

di lcl

Washington (Usa), 9 nov. (LaPresse/AP) - Joe Biden ha nominato alla task force contro il Covid-19 13 membri di cui 3 co-presidenti: il dottor David Kessler, professore di pediatria, epidemiologia e biostatistica presso l'Università della California, San Francisco, commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti dal 1990 al 1997; il dottor Vivek Murthy, chirurgo generale e la dottoressa Marcella Nunez-Smith, professoressa associato di medicina interna, salute pubblica e management presso la Yale University e preside associato per la ricerca sull'equità sanitaria presso la scuola di medicina di Yale specializzata in assistenza sanitaria per le popolazioni emarginate.

