Usa, strage in Virginia. Impiegato pubblico uccide almeno 14 persone

È di almeno quattordici morti e quattro feriti il bilancio della sparatoria che si è consumata venerdì poco dopo le 16 locali (le 22 in Italia) in un ufficio municipale di Virginia Beach (Virginia), negli Stati Uniti. Un impiegato pubblico, quasi certamente un ingegnere di 40 anni, ha aperto il fuoco all'impazzata in un complesso di edifici governativi, prima di restare ucciso dagli agenti che cercavano di fermarlo. "Sembrava una scena di guerra", ha raccontato in conferenza stampa il capo della polizia della città, James Cervera. L'uomo è entrato in uno degli edifici del complesso municipale di Virginia Beach e "ha iniziato a sparare indiscriminatamente su tutte le vittime", ha spiegato. Una vittima è stata uccisa fuori, nel suo veicolo, mentre le altre sono state trovate su tutti e tre i piani dell'edificio. Il killer era armato con una pistola calibro 45 munita di silenziatore. "I quattro poliziotti che hanno risposto sono stati in grado di localizzare il punto in cui si stava consumando la strage e posso dirvi che è stata una lunga battaglia" ha detto il capo della polizia.

don't worry america none of them were fetuses go about your day https://t.co/L6cF3Pohwk — Sarah Beattie (@nachosarah) 31 maggio 2019

Le autorità non hanno diffuso il nome dell'uomo né le sue motivazioni, si sa solo che era un impiegato di vecchia data del dipartimento dei servizi pubblici. Tra i feriti c'è un ufficiale di polizia, che è stato salvato dal suo giubbotto antiproiettile. Tutti sono stati sottoposti a intervento chirurgico venerdì sera. L'edificio a Virginia Beach - una città di 450mila abitanti a circa 200 miglia (320 chilometri) a Sud-Est di Washington - ospita gli uffici pubblici e i servizi della città. "È il giorno più devastante nella storia di Virginia Beach", ha confessato ai giornalisti il sindaco Bobby Dyer. "Le persone coinvolte sono nostri amici, colleghi di lavoro", ha detto. Megan Banton, impiegata dei servizi pubblici, ha raccontato ai microfoni della tv locale WVEC che durante il caos lei e circa 20 colleghi si sono nascosti in un ufficio, dove hanno usato una scrivania per barricare la porta. "Volevamo solo cercare di tenere tutti al sicuro il più possibile e restare al telefono con il 911, solo perché volevamo essere certi che la polizia stesse arrivando", ha spiegato. "Sentivamo i colpi di pistola e i poliziotti che intimavano: 'Scendi'". Una scena "surreale", ha rivelato. "Ho un bambino di 11 mesi a casa e tutto quello a cui potevo pensare era lui".

Il presidente Donald Trump ha seguito minuto per minuto la situazione, ha riferito la Casa Bianca. Nonostante il numero delle stragi armate negli Stati Uniti, le leggi sulla proprietà delle armi sono blande e gli sforzi per affrontare la questione sul piano legislativo sono stati a lungo bloccati a livello federale. Tra i democratici, la risposta alla sparatoria è stata particolarmente aspra. "Un'altra terribile strage scuote la nazione", ha twittato Pete Buttigieg. "È inaccettabile - ha aggiunto - che l'America rimanga l'unico paese sviluppato in cui una cosa del genere è routine. Dobbiamo agire". Il senatore Bernie Sanders ha criticato l'influenza della National Rifle Association, un potente gruppo di pressione che chiede più armi nella società, in modo che i normali cittadini siano armati e pronti a confrontarsi con un "cattivo". "I giorni dell'NRA che controlla il Congresso e scrive le nostre leggi sulle armi devono cessare: il Congresso deve ascoltare il popolo americano e approvare la legislazione sulla sicurezza delle armi. Questa ondata di violenza deve finire", ha scritto. Un "giorno orribile" anche per il governatore della Virginia Ralph Northam: "Il nostro cuore soffre per la violenza insensata che è stata inflitta alla comunità di Virginia Beach. Le mie più sentite condoglianze e preghiere vanno alle famiglie di coloro che sono usciti di casa questa mattina e non torneranno stasera", ha detto in una conferenza stampa.

