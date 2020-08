Usa, Steve Bannon arrestato a New York per frode

L'ex consigliere politico di Trump avrebbe derubato migliaia di donatori di un programma di raccolta fondi per la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico

Steve Bannon, l'ex controverso consigliere politico di Donald Trump, è stato arrestato a New York con l'accusa di frode.

Bannon, 66 anni, è accusato – in concorso con altre tre persone – di aver derubato i donatori del programma di raccolta fondi online "We Build The Wall". L'atto di accusa è stato depositato presso il tribunale federale di Manhattan.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bannon e gli altri tre "hanno orchestrato un piano per frodare centinaia di migliaia di donatori" con una campagna di crowdfunding online che ha raccolto più di 25 milioni di dollari per la costruzione del muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

