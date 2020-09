Usa, spari contro polizia durante manifestazione: due agenti feriti

di mad

Louisville (Kentucky, Usa), 24 set. (LaPresse/AP) - Due agenti di polizia sono stati feriti a colpi di arma da fuoco a Louisville, in Kentucky, durante le manifestazioni seguite alla decisione di un gran giurì dello Stato che non ha presentato accuse contro la polizia di Louisville per la morte di Breonna Taylor. I manifestanti sono scesi in piazza, le autorità hanno detto che due ufficiali sono stati feriti e colpiti questa notte. Il capo della polizia ad interim di Louisville, Robert Schroeder, ha detto che un sospetto è in custodia, ma non ha fornito dettagli sul fatto che quella persona stesse partecipando alle manifestazioni. Ha poi aggiunto che entrambi gli agenti dovrebbero riprendersi e uno stato sottoposto a intervento chirurgico.

