Usa, sparatoria in edificio a Middleton in Wisconsin

Una sparatoria è in corso a Middleton, in Wisconsin, dove una persona armata si trova all'interno di un edificio di uffici. Lo ha fatto sapere la polizia locale, citata dai media americani. Le autorità hanno chiesto ai residenti dell'area di non uscire all'esterno dei palazzi e di stare lontano dalla scena. Servizi d'emergenza e forze dell'ordine sono intervenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata