Usa, sparatoria vicino sinagoga San Diego: almeno feriti

di abf

Washington(Usa), 27 apr. (LaPresse/AFP) - Un uomo ha aperto il fuoco in una sinagoga in California,a Chabad of Poway nella contea di San Diego, negli Usa. "Un uomo è stato arrestato per essere interrogato per una sparatoria nella sinagoga Chabad of Poway". Così su Twitter lo sceriffo di San Diego, Bill Gore.

Ci sarebbero diversi feriti, con il giornale locale che ha parlato di quattro persone portate in ospedale. La sinagoga sta organizzando la sua festa pasquale. La sparatoria avviene sei mesi dopo che un uomo armato ha ucciso 11 persone in una sinagoga di Pittsburgh, l'attacco più micidiale alla comunità ebraica nella storia degli Stati Uniti.

