Usa, sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh: almeno 8 morti, preso killer

Almeno otto persone sono morte in una sparatoria a Pittsburgh, in Pennsylvania, in una sinagoga. Lo hanno fatto sapere i media americani, dopo che le autorità locali hanno dato notizia della violenza. Un uomo, bianco con la barba, è stato arrestato dopo essere stato ferito nello scontro con la polizia. Anche tre agenti sono rimasti feriti.

Il killer è entrato nella sinagoga Tree of Life Congregation, dove era in corso una funzione religiosa, e ha aperto il fuoco al grido di "Tutti gli ebrei devono morire". L'uomo si è poi barricato dentro l'edificio, prima di arrendersi agli agenti.

Il presidente Donald Trump segue con attenzione l'evolversi della situazione: "Gli eventi di Pittsburgh sono ben più drammatici di quanto pensato in origine. Ho parlato con il sindaco e il governatore per informarli che il governo federale è stato, e sarà, con loro lungo tutta la strada. Parlerò ai media a breve e farò una ulteriore dichiarazione alla Future Farmers of America".

