Usa, sparatoria in zona proteste di Seattle: un morto e un ferito grave

di scp

Seattle (Washington, Usa), 20 giu. (LaPresse/AP) - Una persona è stata uccisa e un'altra è in condizioni critiche in seguito a una sparatoria avvenuta nella zona delle protesta di Seattle, nello Stato di Washington. L'episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino nell'area vicino al centro conosciuta come Chop, la zona di 'Capitol Hill Occupied Protest', ha reso noto la polizia in un comunicato su Twitter.

