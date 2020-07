Usa, sparatoria in pompe funebri a Chicago: 14 feriti

Quattordici persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria in una agenzia di pompe funebri a Chicago. Una persona è stata interrogata ed è sottoposta a fermo. Si cercano eventuali complici. Secondo le prime ricostruzioni dei agenti parlano di una persona su un Suv nero che ha aperto il fuoco contro i partecipanti di un funerale per poi schiantarsi. Le vittime sono state portate dai vigili del fuoco di Chicago negli ospedali vicini e sarebbero in gravi condizioni.

