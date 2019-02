Usa, sparatoria in Illinois: è morto l'uomo che ha aperto il fuoco

di ect

Chicago (Stati Uniti), 15 feb. (LaPresse/AFP) - E' stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia l'uomo che venerdì ha aperto il fuoco in una zona industriale alla periferia di Chicago, ferendo sia diversi civili che quattro poliziotti. Testimoni hanno riferito ai media locali di essersi rinchiusi in edifici vicini mentre un uomo tra i 30 e i 40 anni ha iniziato a sparare. E' successo in un complesso di produzione ad Aurora, nell'Illinois.

