Usa, sparatoria a Washington: Un morto e cinque feriti

di mad

Milano, 20 set. (LaPresse) - Una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca, ha causato una vittima e cinque feriti. La polizia, che in un primo momento aveva diffuso un allarme per "una berlina Nissan di colore chiaro occupata da due maschi armati di fucile AK", ha successivamente fatto rientrare l'allarme. Non si conoscono i motivi della sparatoria, né se sia stato fermato lo sparatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata