Usa, sparatoria a Minneapolis: un morto e 11 feriti

di ect

Minneapolis (Stati Uniti), 21 giu. (LaPresse/AP) - Un uomo è morto e altri 11 sono rimasti feriti in una sparatoria a Minneapolis. Lo riferisce la polizia. Il fatto, secondo quanto riportano le autorità, è avvenuto in una zona commerciale piena di bar e ristoranti vicino al Landmark's Uptown Theatre. In un video diffuso su Facebook si sentono le urla dei passanti e dei feriti, soccorsi dagli agenti e portati in ospedale con diversi gradi di gravità.

