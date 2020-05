Usa, seconda vittima in sparatorie a Indianapolis

di lcl

Indianapolis (Indiana), 31 mag. (LaPresse/AP) - La polizia di Indianapolis ha riferito che una seconda persona è morta a seguito delle sparatorie avvenute durante le proteste per la morte di George Floyd. Una delle sparatorie mortali è avvenuta alla fine di sabato e la seconda alle 2:30 di oggi, la polizia ha dichiarato che nessun agente era coinvolto. Non è ancora chiaro il movente degli attacchi. "Non abbiamo modo di collegarli, in questo momento, a nessun tipo di protesta o altro", ha spiegato un portavoce della polizia Patrolman Michael Hewitt, "Non sappiamo di cosa si tratti e se si tratti di incidenti separati".

