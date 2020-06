Usa, scontri con polizia in Iowa: 2 morti e tra feriti anche agente

di mrc

Torino, 1 giu. (LaPresse) - Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco e altre due, tra cui un agente di polizia, sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta a Davenport, in Iowa, in occasione di proteste per la morte di George Floyd. Lo ha riferito il capo della polizia di Davenport, Paul Sikorski, citato da media locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata