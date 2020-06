Usa, scontri a Brooklyn: 3 agenti feriti e un uomo colpito da agenti

di lrs

New York (Usa), 4 giu. (LaPresse) - In uno scontro a Brooklyn, a New York, nella notte, un poliziotto è stato accoltellato al collo, due ufficiali hanno riportato ferite da arma da fuoco alle mani e un altro uomo è stato sparato dalla polizia. Lo ha riferito il dipartimento di polizia di New York. Gli agenti sono stati portati in ospedale con ferite potenzialmente non letali, secondo quanto riferito dal dipartimento. Le condizioni dell'uomo colpito non sono state immediatamente rese note. Lo spargimento di sangue è avvenuto poco prima di mezzanotte, nelle ore successive al coprifuoco destinato a reprimere i disordini per la morte di George Floyd nel Minnesota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata