Usa, scomparsa la nipote di Bob Kennedy: sospese le ricerche di Maeve Kennedy Townsend McKean

La 40enne sparita giovedì durante un'escursione in canoa con il figlio di 8 anni Gideon

Continua la maledizione dei Kennedy: dopo la sua sparizione sono state sospese le ricerche di Maeve Kennedy Townsend McKean, la 40enne nipote di Bob Kennedy che è scomparsa nella giornata di giovedì col figlio Gideon, di 8 anni, durante un'escursione in canoa nella baia di Chesapeake, nello Stato del Maryland, negli Stati Uniti. La piccola imbarcazione è stata ritrovata ieri sera su un fondale dalle forze di polizia. "Abbiamo fatto di tutto per ritrovarli", hanno riferito le autorità del Maryland in merito alla ricerca di Maeve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata