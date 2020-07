Usa: Rivendicazioni Pechino su Mar Cinese Meridionale sono illegali

di mad

Milano, 13 lug. (LaPresse) - "Gli Stati Uniti difendono un Indo-Pacifico libero e aperto. Oggi stiamo rafforzando la politica degli Stati Uniti in una parte vitale e controversa di quella regione: il Mar Cinese Meridionale. Per essere chiari: le affermazioni di Pechino sulle risorse offshore in gran parte del Mar Cinese Meridionale sono completamente illegali, così come la sua campagna di bullismo per controllarle". Così il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota diffusa dal Dipartimento di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata