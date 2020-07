Usa, ricorso Harvard e Mit contro direttiva visti studenti stranieri

di lcl

Milano, 8 lug. (LaPresse) - Harvard e il Massachusetts Institute of Technology (Mit) hanno dichiarato di aver intentato una causa contro l'amministrazione Trump per la direttiva, annunciata lunedì dalla Casa Bianca, che avrebbe privato gli studenti stranieri dei loro visti se i loro corsi fossero stati interamente online. Ne dà notizia il New York Times. La misura è stata vista come uno sforzo per spingere le università a riaprire e ad abbandonare la didattica online. "Sembra che sia stato progettato intenzionalmente per fare pressione su college e università affinché aprano le loro aule nei campus questo autunno, senza riguardo per le preoccupazioni per la salute e la sicurezza di studenti, insegnati e altri", ha detto il presidente di Harvard, Lawrence S. Bacow, in un messaggio alla comunità universitaria.

