Usa, procura NY indaga su Trump: valore attività gonfiato per prestiti

di lcl

New York (Usa), 24 ago. (LaPresse/AP) - L'ufficio del procuratore generale di New York sta indagando se la Trump Organization e il presidente Donald Trump abbiano gonfiato in modo improprio il valore delle attività per ottenere prestiti e vantaggi economici e fiscali. La notizia è arrivata mentre il tycoon stava tenendo il discorso di apertura alla convention repubblicana dopo essere stato formalmente nominato il candidato dei Gop alle presidenziali Usa in programma per novembre.

