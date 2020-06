Usa, portavoce Casa Bianca: Trump è presidente di 'legge e ordine'

di mrc

Torino, 1 giu. (LaPresse) - Il presidente americano, Donald Trump, è stato "chiaro nel dire che servono 'legalità e ordine' in questo Paese". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un'intervista a Fox aggiungendo che il presidente "sta prendendo misure straordinarie" per affrontare la situazione. Trump, ha aggiunto la portavoce, è un "presidente di 'law & order', legge e ordine".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata