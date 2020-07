Usa, Pompeo: Valutiamo divieto app TikTok

di mrc

Torino, 7 lug. (LaPresse) - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha riferito, in un'intervista a Fox News, che l'amministrazione Trump sta valutando di vietare l'app cinese TikTok negli Usa per timore che sia potenzialmente utilizzata dal governo di Pechino come mezzo per sorvegliare le persone e fare propaganda.

