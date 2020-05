Usa, Pompeo: Con Israele fianco a fianco per affrontare sfide Covid e Iran

di lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "Sono contento di essere in Israele per coordinarmi con Netanyahu e Gantz per contrastare due minacce critiche: Covid-19 e Iran. Israele e gli Stati Uniti affronteranno queste sfide fianco a fianco". Così il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, su Twitter.

