Usa, polizia spara contro suv a Mar-a-Lago: 2 arresti

di lcl/gng

Palm Beach (Florida, Usa), 31 gen. (LaPresse/AP) - La polizia ha sparato contro un Suv nero che ha violato la sicurezza all'ingresso principale del resort Mar-a-Lago del presidente statunitense Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Due le persone arrestate. Al momento della sparatoria Trump non era nel resort anche se il suo arrivo è atteso per oggi.

