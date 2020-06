Usa, più di 10mila arresti per proteste dopo morte Floyd

di lrs

Phoenix (Usa), 4 giu. (LaPresse/AP) - Più di 10mila persone sono state arrestate negli Usa per proteste che denunciavano il razzismo e la brutalità della polizia sulla scia della morte di George Floyd, secondo un resoconto di Associated Press di arresti noti negli Stati Uniti. Il conteggio è cresciuto di centinaia ogni giorno mentre i manifestanti si riversavano nelle strade e incontravano una forte presenza della polizia, con il coprifuoco che conferisce poteri di arresto intensificati dalle forze dell'ordine.

Los Angeles ha subito più di un quarto degli arresti nazionali, seguiti da New York, Dallas e Filadelfia. In molte occasioni le manette sono scattate per reati di basso livello come violazioni del coprifuoco e mancata dispersione. Centinaia di persone sono state arrestate per furto con scasso e per saccheggio.

