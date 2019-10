Usa, per Washington "buona discussione" con la Corea del Nord

di dab

Washington (Usa), 5 ott. (AFP/LaPresse) - Per gli Stati Uniti ci sono stati "buoni colloqui" con la Corea del Nord in Svezia, sebbene Pyongyang abbia accusato Washington del fallimento dei colloqui sul nucleare nordcoreano. "I commenti fatti in precedenza dalla delegazione della Corea del Nord non riflettono il contenuto o lo spirito della discussione di otto ore e mezza di oggi. Gli Stati Uniti hanno portato idee innovative e hanno hanno avuto buone discussioni con le loro controparti in Corea del Nord", ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Morgan Ortagus, in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata