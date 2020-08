Usa, per intelligence il voto per posta è sicuro

di ect

Milano, 27 ago. (LaPresse) - Non ci sarebbero elementi per affermare che il voto per posta potrebbe essere minato da potenziali interventi stranieri. Lo hanno affermato dirigenti dell'intelligence statunitense, nonostante gli attacchi del presidente Donald Trump degli ultimi mesi, secondo il quale il voto per corrispondenza darebbe spazio a brogli.

