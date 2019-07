Usa, per El Chapo oltre all'ergastolo altri 30 anni e multa da 12,6 miliardi

di scp

New York (New York, Usa), 17 lug. (LaPresse/AFP) - Joaquin Guzman, detto El Chapo, è stato condannato a New York, oltre che all'ergastolo, a ulteriori 30 anni di carcere. La Corte ha anche ordinato al boss di restituire 12,6 miliardi di dollari dei proventi dei suoi crimini.

