Usa, Pentagono annuncia ritiro di 12 mila soldati da Germania

di lcl

Washington (Usa), 29 lug. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti ritireranno 12 mila soldati dalla Germania. Di questi, 6.400 torneranno in patria e 5.400 verranno dislocati in altri Paesi europei, tra cui la Polonia. In Germania ne rimarranno 25 mila. Lo hanno reso noto i funzionari della Difesa Usa svelando il piano del Pentagono che costerà miliardi di dollari e inizierà tra alcuni mesi. La mossa era già stata anticipata dal presidente degli Usa Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata