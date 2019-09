Usa, Pelosi: Trump ha violato Costituzione, nessun al di sopra legge

di lrs

Washington (Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - "Gli atti del presidente finora hanno violato la Costituzione. Oggi annuncio che la Camera dei rappresentanti avvia un'indagine ufficiale per la procedura di impeachment. Nessuno è al di sopra della legge". Così la speaker della Camera dei rappresentanti americana, la dem Nancy Pelosi, sul caso della conversazione telefonica tra Donald Trump e l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, per presunte pressioni per l'apertura di un'inchiesta contro il figlio del rivale politico Joe Biden. È improbabile che questa procedura porti alla rimozione del presidente degli Stati Uniti per via della maggioranza repubblicana al Senato.

