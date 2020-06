Usa, Pelosi scrive a Trump: Militarizzazione aumenta caos

di lcl

Milano, 4 giu. (LaPresse) - La speaker della Camera Nancy Pelosi ha inviato una lettera al presidente Trump giovedì esprimendo preoccupazione per l'accresciuta presenza delle forze dell'ordine federali nella capitale. Nella lettera, Pelosi chiede chiarezza e risposte da parte dell'amministrazione sulla situazione e sul perché i membri della Guardia Nazionale di altri stati operano a Washington, DC. "Siamo preoccupati per l'accresciuta militarizzazione e la mancanza di chiarezza che può aumentare il caos. Sto scrivendo per richiedere un elenco completo delle agenzie coinvolte e chiarimenti sui ruoli e le responsabilità delle truppe e delle risorse federali che operano nella città ", scrive Pelosi, citata da Cnn, "Il Congresso e il popolo americano devono sapere chi è responsabile, qual è la catena di comando, qual è la missione e con quale autorità la Guardia Nazionale di altri stati che operano nella capitale".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata