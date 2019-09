Usa, Pelosi annuncia inchiesta impeachment contro Trump

di lrs

Milano, 24 set. (LaPresse) - La presidente della Camera, la dem Nancy Pelosi, ha appena annunciato che il Congresso lancerà un'indagine formale sull'impeachment contro il presidente americano, Donald Trump. Nel mirino per il caso delle conversazioni telefoniche con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al centro di rivelazioni dell'intelligence, secondo cui il presidente Usa avrebbe fatto pressioni su Kiev per avviare un'indagine sul suo rivale politico Joe Biden e sul figlio Hunter, ex membro del consiglio di amministrazione di una società ucraina del gas.

