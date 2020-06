Usa, Oms contro razzismo: Protestare in modo sicuro

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "L'Oms sostiene pienamente l'uguaglianza e il movimento globale contro il razzismo. Rifiutiamo la discriminazione di ogni tipo. Incoraggiamo tutti coloro che protestano in tutto il mondo a farlo in modo sicuro". Lo ha detto nel corso del consueto briefing con la stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha invitato i manifestanti, per quanto possibile, "a tenere almeno un metro di distanza dagli altri, a pulirsi le mani e a indossare la mascherina, coprendosi il volto quando si tossisce".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata