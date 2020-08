Usa, Obama loda protesta basket: Mi congratulo con i giocatori

di ect

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Mi congratulo con i giocatori dei Bucks per prendere posizione per ciò in cui credono, coach come Doc Rivers, la Nba e la Wnba per dare un esempio. Serviranno tutte le nostre istituzioni per lottare per i nostri valori". E' il sostegno su Twitter di Barack Obama alla protesta del basket professionistico Usa.

Le giocatrici e i giocatori hanno boicottato le prossime partite a seguito del ferimento da parte della polizia in Wisconsin dell'afroamericano Jacob Blake.

