Usa, Obama: Felice per Dreamer e loro famiglie, ora votiamo Biden

di lcl

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Otto anni fa, in questa stessa settimana, abbiamo protetto i giovani che sono stati cresciuti come parte della nostra famiglia americana dall'espulsione. Oggi sono felice per loro, le loro famiglie e tutti noi". Così Barack Obama su Twitter commentando la sentenza della Corte Suprema che ha bloccato il piano di Trump per cancellare il programma dedicato ai Dreamer.

