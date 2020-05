Usa, O'Brien: Tra agenti poche mele marce, razzismo non è sistemico

di lcl

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Non c'è dubbio che ci siano alcuni poliziotti razzisti" ma "penso che siano la minoranza, poche mele marce che dobbiamo sradicare". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Robert O'Brien in un'intervista alla Cnn. O'Brian ha negato che ci sia un "razzismo sitemico" tra le forze dell'ordine Usa. "Il 99,9% dei nostri agenti sono grandi americani. Molti di loro sono afroamericani, ispanici, asiatici, lavorano nei quartieri più difficili e hanno il più difficile dei lavori da svolgere in questo Paese. Penso che siano fantastici, grandi americani", ha detto ancora il consigliere.

