Usa, NYTimes: Trump ha evaso tasse per anni

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - I documenti finanziari di Donald Trump dimostrebbero che avrebbe evaso per anni le tasse e che il suo impero avrebbe perdite croniche per centinaia di milioni di dollari. Lo sostiene il New York Times che in esclusiva ha ottenuto i dati delle dichiarazioni dei redditi di Trump di oltre due decenni. I documenti mostrerebbero le "sue finanze sotto stress, afflitte da perdite che (Trump ndr) impiega in modo aggressivo per evitare di pagare le tasse e centinaia di milioni di debiti", come si legge in un tweet del giornale statunitense. Dai primi dettagli dal NYTimes, il presidente avrebbe pagato nel 2016 e nel 2017, primi due anni della presidenza, solo 750 dollari di tasse, cifra "notevolmente inferiore alla maggior parte degli americani che lavorano". Inoltre, non avrebbe pagato nulla per dieci degli ultimi 15 anni.

