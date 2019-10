Usa, Nyt: Omissioni in trascrizione telefonata Trump-Zelensky

di scp

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Il colonnello Alexander Vindman, il più grande esperto di Ucraina nel Consiglio per la sicurezza nazionale, ha detto ieri della testimonianza alla Camera nell'ambito dell'indagine per un possibile impeachment di Trump che la trascrizione della Casa Bianca della telefonata di luglio tra il presidente Usa e quello ucraino ha omesso parole e frasi cruciali e che i suoi tentativi includerli non è riuscito. Lo riporta il New York Times citando tre persone che hanno familiarità con la testimonianza. Le omissioni, ha affermato il colonnello Vindman, includevano l'affermazione di Trump secondo cui c'erano registrazioni dell'ex vicepresidente Biden mentre discuteva di corruzione in Ucraina e una menzione esplicita da parte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, della Burisma Holdings, la compagnia energetica dove il figlio di Biden, Hunter, faceva parte del consiglio di amministrazione.

