Usa, due nuovi pacchi sospetti: per il senatore dem Booker e l'ex capo intelligence Clapper

Continua a salire il numero di pacchi sospetti indirizzati a vari esponenti politici e personaggi dalle note posizioni anti-Trump. Altri due sono stati scoperti: uno in Florida, destinato al senatore americano democratico Cory Booker, e uno in un centro di smistamento postale a Manhattan, a New York diretto all'ex direttore della National Intelligence, James Clapper, e alla Cnn..

A New York le autorità hanno chiuso la 52esima strada tra l'ottava e la nona Avenue. Il pacco è stato scoperto in un ufficio posta di Midtown a Manhattan. La polizia ha ordinato l'evacuazione della zona intorno al centro di smistamento postale. Uno degli 11 pacchi contenenti ordigni rudimentali rintracciati sino a giovedì, diventati 13 con questo e quello scoperto in Florida, era stato consegnato alla sede newyorkese di Cnn a New York.

L'Fbi ha scritto su Twitter: "L'Fbi ha confermato un 11esimo paccoscoperto in Florida, simile all'apparenza agli altri, indirizzato al senatore Cory Booker". Il politico è considerato un potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2020. Centinaia di agenti del Bureau, del Secret service e di altre agenzie stanno lavorando per individuare la persona o le persone responsabili dell'invio degli ordigni artigianali, spediti per posta o per corriere, mentre esponenti di entrambe le parti dello spettro politico hanno parlato di "terrorismo".

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) October 26, 2018

Un 12esimo pacco indirizzato all'ex direttore dell'Intelligence nazionale, James Clapper, è stato intercettato a Manhattan, sebbene manchino conferme ufficiali. Clapper è tra gli ex capi dell'intelligence che sono stati duramente critici nei confronti del presidente Donald Trump da quando il repubblicano è arrivato alla Casa Bianca e per cui è stata evocata la minaccia della revoca del nullaosta di sicurezza.

Tra i destinatari dei pacchi ci sono il miliardario George Soros, l'ex presidente Barack Obama, la ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza Hillary Clinton, l'ex attorney general Eric Holder, l'ex direttore della Cia John Brennan (questo nella sede della Cnn a New York), due per la deputata democratica Maxine Waters, uno per l'attore Robert De Niro e due per l'ex vice presidente democratico Joe Biden.

Gli ordigni artigianali sono stati intercettati nello Stato di New York, in Maryland, Florida, Delaware, a Los Angeles. Sinora nessuno è rimasto ferito, ma la tensione nel Paese si è alzata in vista delle elezioni di metà mandato, previste fra meno di due settimane.

