Usa, tragedia durante un matrimonio: la limousine si scontra con un'auto, muoiono in 20

È di 20 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nello Stato di New York, che ha coinvolto due veicoli fra cui una limousine. Lo riportano i media locali, spiegando che lo schianto è avvenuto all'incrocio fra la State Route 30 e la State Route 30A nella contea di Schoharie, a circa 40 chilometri di distanza dal capoluogo dello Stato, Albany. Secondo il New York Post, sulla limousine era in corso una festa di matrimonio. Lo schianto con l'altro veicolo, per la polizia di New York, è avvenuto intorno alle 13.55 locali di sabato. L'Albany Times Union riporta che la limousine è sbandata finendo nell'affollato parcheggio di un ristorante, l'Apple Barrel cafe, dove si sarebbe schiantata su alcuni passanti. Non è chiaro quante delle vittime si trovassero all'interno dei due veicoli coinvolti e quante invece fossero passanti a piedi.

"Limousine Crash Leaves 20 Dead in Upstate New York" by SHANE GOLDMACHER and LUIS FERRÉ-SADURNÍ via NYT https://t.co/Da4eiitFlk pic.twitter.com/4iTGxIlHTR — Michael Gabrill (@michael_gabrill) 7 ottobre 2018

Due testimoni citati dal giornale Albany Times Union, Bill Waterson e il figlio Bill Jr., sono arrivati sul posto intorno alle 10 di domenica. Waterson racconta che lui e il figlio avrebbero dovuto partecipare al matrimonio i cui invitati si trovavano a bordo della limousine, ma che invece sono andati a caccia. "Quando sono rientrato dal bosco non potevo crederci, è terribile", ha detto Waterson, spiegando che la limousine ha colpito almeno un'altra macchina nel posteggio danneggiandola al punto che era difficile riconoscerla.

