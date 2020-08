Usa, Nba, baseball e calcio si fermano per protesta per caso Blake

di scp

Milwaukee (Wisconsin), 27 ago. (LaPresse/AP) - Tre partite della Major League Baseball sono state rinviate sulla scia del ferimento nel fine settimana da parte della polizia di Jacob Blake, un uomo di colore, in Wisconsin. Le partite tra Cincinnati Reds e Brewers a Milwaukee, Seattle Mariners e Padres a San Diego e Los Angeles Dodgers and Giants a San Francisco sono state annullate ore prima che iniziassero. E anche cinque partite della Major League Soccer sono state posticipate: i giocatori hanno rilasciato una dichiarazione collettiva contro l'ingiustizia razziale. Il boicottaggio dei giocatori è avvenuto dopo che tutte e tre le partite dei playoff Nba sono state annullate per protesta. I giocatori delle partite tra Atlanta United e Inter Miami, FC Dallas e Colorado, Portland e San Jose, Real Salt Lake e LAFC, LA Galaxy e Seattle hanno deciso di non giocare in solidarietà. L'unica partita giocata è stata tra Orlando City e Nashville SC.

