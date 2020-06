Usa, Nascar: Stop a bandiere confederate in nostri eventi

di abf

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "La presenza delle bandiere confederate agli eventi Nascar è in contrasto con il nostro impegno a fornire un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i fan, i nostri concorrenti e il nostro settore". E' quanto si legge in una nota ufficiale dell'associazione di corse automobilistiche Usa.

"Riunire le persone attorno all'amore per le corse e la comunità che crea è ciò che rende speciali i nostri fan e lo sport. La visualizzazione della bandiera confederata sarà vietata da tutti gli eventi Nascar", si aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata