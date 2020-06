Usa, morta Jean Kennedy Smith, ultima sorella in vita di Jfk

di lcl

New York (Usa), 18 giu. (LaPresse/AP) - Jean Kennedy Smith, la sorella più giovane e l'ultima rimasta in vita del presidente John F. Kennedy, è morta a 92 anni. Lo ha confermato la figlia al New York Times. La donna è deceduta nella sua casa di Manhattan. Smith è stata ambasciatorice in Irlanda per cinque anni sotto il presidente Bill Clinton. Ha anche fondato un programma di educazione artistica che supporta artisti con disabilità fisiche e mentali. Era l'ottava di nove figli nati da Joseph P. e Rose Kennedy.

